Pablo Galdames no se anda con chicas: "La meta que tengo, y que he soñado de chico, es jugar la Champions en Europa"

Pablo Galdames habló largo y tendido con Al Aire Libre en Cooperativa desde Argentina donde se refirió a su estadía en Vélez Sarfield y los sueños que atesora como futbolista.

"Yo vine al fútbol argentino pensando en mi carrera, en crecer como futbolista, pensando en la selección. Tratar de ser un aporte y ganarme un lugar. En la primera citación de Reinaldo Rueda no pude jugar porque me lesioné, pero en las posteriores nóminas siempre estuve reservado. Eso significa que me van siguiendo, de alguna forma valoran mi trabajo y eso me motiva a seguir esforzándome, para estar en las convocatorias a futuro", aseguró.

El volante cuenta que tiene un objetivo y lucha por el.

"La meta que tengo, y que he soñado de chico, es jugar la Champions en Europa. A medida que uno crece, tiene distintas prioidades, y yo fui privilegiado en lo económico gracias a mi familia. No me falta nada y no tengo grandes responsabilidades, no tengo que salvar a mi familia. Eso fue fundamental para priorizar mi carrera como futbolista".

Galdames explica además que está contento en Argentina y no se apura por emigrar. "Quiero terminar mi contrato con Vélez, porque acá en Argentina estoy feliz, es una liga competitiva y siempre los estadios están llenos. Y también tengo que completar una gran cantidad de partidos para que llegue una oferta desde Europa", cerró.