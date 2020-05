José Sulantay zanja la discusión entre Arturo Vidal y Charles Aránguiz: "Me alegro de que sean chilenos"

La polémica estalló el fin de semana y enfrentó a Arturo Vidal con Charles Aránguiz. Después de que El Príncipe fuera elegido "mejor jugador" de la historia de Bayer Leverkusen en una encuesta de Twitter, sus partidarios comenzaron a hostigar al King. Y la reacción no se hizo esperar.

Un debate en redes sociales que rápidamente llegó a oídos de José Sulantay, quien curiosamente dirigió a ambos jugadores como parte del proceso de la selección Sub 20 hacia el Mundial de Canadá 2007.

En conversación con Radio Bío Bío, el afamado entrenador se mostró en desacuerdo con la reacción de Vidal. "No me gustó mucho, pero Arturo es así. Después capaz que se arrepienta, él no es un mal cabro. No tendría porque haber entrado en la discusión", aseguró.

Por eso, zanjó la discusión con una frase conciliadora. "Yo me alegro de que ambos sean chilenos. ¡Cuándo se ha dado que en Europa dos jugadores hayan triunfado tanto! Los dos son grandes", matizó el octogenario estratega.

Vidal y Aránguiz han sido pilares de la mejor década de la historia de la selección chilena (Agencia Uno)

Un equipo dorado

Respecto al proceso que encabezó y en el que participaron Arturo y Charles, Sulantay no quiere todo en crédito. "Fue un grupo de jugadores que no formé, yo los pulí. Yo no quiero robarle el trabajo que recibieron ellos en los cadetes", expresó.

"Yo fui cancha por cancha, fui a sus casas a ver dónde vivían, eso fue lo grande que hice. Y las ideas mías de trabajo, tácticas, personales, les dieron efecto a casi todos", valoró Sulantay.

Vidal participó de gran parte del proceso que terminó con el tercer lugar del mundo en Canadá. Por su parte, Charles Aránguiz fue convocado y entrenó con el equipo, pero en definitiva no integró la comitiva que triunfó en Norteamérica.