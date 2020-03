Heinze y Alfaro descartados definitivamente en Colo Colo: “El tiempo ha demostrado que la información es falsa”

Hace unas semanas, y con la crisis por el coronavirus ya en curso, se anunció en medios a Gustavo Alfaro como nuevo DT de Colo Colo, algo que luego fue desmentido por el propio club a través de sus redes sociales.

Ante esto, Marcelo Espina, gerente deportivo albo, se refirió en un video en el canal de YouTube del Cacique. “Lo aclaramos que es falso en un comunicado. Lo que nos llama poderosamente la atención es cómo una información que estaba totalmente alejada de la realidad se le diera tanta veracidad en un medio escrito sin buscar mayor información, sobre todo conmigo para ver si estaba cercano lo que publicaron”, recalcó.

“El tiempo ha demostrado que esa información es falsa, errónea, lejos de la realidad. Nada más puedo decir, cada uno escribe lo que cree o lo que le hacen llegar, pero creo que hay que confirmarlo más”, abundó.

Además, y para cerrar, descartó a otro nombre: Gabriel Heinze. “Tengo que reconocer que es un entrenador que le veo un futuro inmenso, hasta europeo y de selección, tuvo un pasado como futbolista extraordinario y jugó mundiales. Pero creemos que en estos momentos Colo Colo necesita otro tipo de entrenador. A mí Gabriel me gusta mucho, pero creemos que no era el momento y no conversamos con él para nada”, concluyó.