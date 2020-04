Fernando Gago no se rinde pese a sus innumerables lesiones: "Sigo siendo futbolista y quiero seguir jugando a la pelota"

El volante argentino Fernando Gago ha sufrido innumerables y graves lesiones, pero pese a ello no se rinde y quiere seguir jugando.

"Tengo ganas de seguir jugando pero tengo que ser sincero conmigo mismo. Si veo que estoy bien, bárbaro, si no, voy a ser el primero en decir no juego más. No quiero jugar por lo que fui, quiero dar otra cosa", dijo a Radio 94.7 FM de Argentina.

Sin embargo, el jugador de Vélez Sarsfield ya mira al futuro y se ve en un oficio ligado al fútbol.

"Mi futuro va a estar ligado al fútbol como entrenador o como mánager. Todavía no lo tengo claro, sigo siendo jugador y quiero seguir jugando a la pelota", agregó.

Gago no se quedó ahí, porque remató con que "me operaron cinco veces y en cuatro volví, ¿Por qué no puedo volver cinco? Esa es mi motivación".