¿Cuándo y a qué hora juega Milan vs Empoli por la Serie A?

El gran líder de la Serie A sale a la cancha para defender la cima. Por la 29° fecha el Milan recibe en San Siro al Empoli.

Los Rossoneros sueñan con volver a levantar la liga local después de hacerlo por última vez en la lejana temporada 2010/2011. Hoy tienen la oportunidad concreta de hacerlo gracias a que son los líderes con 60 puntos, seguidos por el Inter de Alexis Sánchez y Arturo Vidal que tiene 58 unidades. Eso sí, el equipo donde brilló Iván Zamorano tiene un partido pendiente frente al Bologna que podría cambiar las posiciones.

El Milan ha tenido una muy buena campaña tras años ocupando puestos secundarios en la Serie A. Si ya la temporada pasada fueron segundos, ahora quieren dar el golpe y levantar el título. Muestra de eso fue la gran victoria que consiguieron frente al Napoli en la última fecha por 1-0, con gol del campeón del mundo Olivier Giroud.

El Empoli no vive el mejor presente posible para enfrentarse a un equipo como el Milan y en condición de visita. Si bien están en el 13° lugar con 32 puntos y por ahora no sufren con el descenso, vienen de once partidos sin conseguir victorias, por lo que si mantienen esta tendencia indudablemente terminarán coqueteando con el "Fantasma de la B".

Día y hora: ¿Cuándo juegan Milan vs Empoli?

Milan vs Empoli juegan este sábado 12 de marzo a las 16:45 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Milan vs Empoli?

El partido será transmitido por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al Milan vs Empoli?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.