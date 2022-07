Juan José Buscalia defiende a Robert Tobar por la polémica con River Plate y Vélez en Copa Libertadores: "No me pareció un mal arbitraje"

La clasificación de Vélez ante River Plate en los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 sigue dando que hablar. Roberto Tobar fue el protagonista de la gran polémica del partido, luego de anular el gol que empataba la llave a Matías Suárez por una mano milimétrica.

A los 79' minutos de juego, un centro al área terminó encontrando al delantero en el palo del arquero. El cabezazo decretó el 1-0 con el que el partido se iba a los penales, pero en ese momento el VAR llamó para acusar un golpe con el brazo, el que se revisó por largos minutos antes de confirmarse.

La situación no dejó para nada contentos a los hinchas y la prensa, que de inmediato se lanzaron con furia contra Roberto Tobar. Sin embargo, hubo uno que le sacó la responsabilidad al juez y hasta respaldó su decisión.

En conversación con RedGol, Juan José Buscalia abordó la polémica mano de Matías Suárez y aseguró que "Gallardo expresó que había sido una injusticia, pero si el reglamento indica que no puede haber un gol que haya sido precedido por una mano inmediata y si lo vieron en el VAR, hay poco que discutir".

"Cuesta encontrarla en la imagen, después aparece una foto. Da la sensación de que están buscando algo constantemente y siempre van a encontrar. Tenemos que acostumbrarnos a esto, el VAR llegó para cambiar el fútbol", agregó el periodista.

Pero eso no fue lo único, ya que también habló claramente de Roberto Tobar. "No me parece que haya sido una controversia con el chileno. No me pareció un mal arbitraje, pero lo desnaturalizado de la situación obedece a la llegada del VAR al fútbol", insistió.

La conmoción en Argentina y el nivel de Paulo Díaz

Lo ocurrido con River Plate tiene amargados a los argentinos y más pensando que el martes Boca Juniors también quedó eliminado de la Copa Libertadores. Así también lo cree Juan José Buscalia, que remarcó la frustración de los trasandinos.

"Que en dos días queden eliminados Boca y River es una conmoción grande para el fútbol argentino. Sobre todo porque Boca se queda sin técnico, River se había armado para ganar la Libertadores, quería a Suárez y quedó eliminado en octavos", lanzó.

Tras ello, Juan José Buscalia abordó la actuación de Paulo Díaz, quien también ha sido blanco de críticas al otro lado de la cordillera. "He hablado bien otras veces, pero cometió algunos errores en la salida. Ha tenido errores que no son habituales en él".

Pero pese a esto, el periodista le resta responsabilidad al defensor chileno y aseguró que "a todo River le tocó esta llave en un muy mal momento futbolístico, quizás el peor de la era Gallardo".