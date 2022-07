Boca Juniors vive días complicados luego de la eliminación de Copa Libertadores, este martes, a manos de Corinthians en La Bombonera en una dramática definición por penales tras empatar sin goles en el resultado global y en menos de un día se quedan sin entrenador pues el equipo anunció la salida de Sebastián Battaglia.

Más allá de este resultado que es muy doloroso para los xeneizes, la decisión también pudo haber pasado por las palabras que tuvo el técnico al terminar el compromiso con las que criticó a la directiva por la forma en la que se movieron en el mercado de fichajes, en el que entre otras cosas no lograron la contratación de Arturo Vidal.

"Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolverse en el tiempo que se tienen que resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo. Tuvimos la oportunidad de pedir, de mejorar en cuanto a recambio… no fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene", afirmó.

Luego, en horas de la noche de este miércoles, el equipo argentino confirmó su salida a través de un comunicado oficial. "El Club Atlético Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo".

De esta manera, Boca Juniors se queda sin su estratega quien asumió en julio de 2021 venido desde la Reserva luego del adiós de Miguel Ángel Russo. En este tiempo logró dos títulos la Copa Argentina y la Copa de la Liga Profesional de Argentina.