Manchester United recibe en Old Trafford al aproblemado Leeds ¿Dónde ver la Premier?

El Manchester United tendrá una oportunidad de oro en la Premier League, donde por la 8° fecha pendiente se enfrenta al Leeds United, con la posibilidad de acercarse de forma importante a lo más alto del fútbol inglés.

¿Cuándo juega Manchester United vs Leeds?

El duelo se disputará el miércoles 8 de febrero a las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Old Trafford de Manchester.

¿En qué canal ver en vivo por TV la Premier League?

El partido será transmitido por ESPN, en una de las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Quién transmite en vivo por streaming?

El encuentro podrás verlo en vivo por streaming a través de STAR+.

Tropiezos de Arsenal y Manchester City

En la última jornada de la Premier League, el puntero Arsenal y el escolta Manchester City perdieron sus partidos ante Everton y Tottenham, mientras los Diablos Rojos sí lograron hacer la tarea y derrotaron por 2-1 al Crystal Palace. De esta manera, los Gunners están con 50 puntos, los Citizens con 45 y el Manchester United con 42.

Si los dirigidos por Erik ten Hag logran derrotar a Leeds, alcanzarán a Manchester City en el 2° puesto y quedarán a 5 puntos del líder Arsenal. Claro, el Manchester United tendría más duelos jugados, pero con lo compleja que es la Premier League, la presión también juega un papel importante y el estar en la parte alta suma mucho para la confianza.

El Leeds United no lo pasa para nada bien. Están en el 17° lugar con 18 puntos, solo una posición sobre la zona de descenso. Este escenario no tiene a nadie contento, por lo cual decidieron despedir al DT Jesse Marsch, quien fue el sucesor de Marcelo Bielsa. De esta forma, irán a Old Trafford con entrenador interino.

Tabla de posiciones de la Premier League