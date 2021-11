Leeds United de Marcelo Bielsa y la estrella de reality shows estadounidenses, Kim Kardashian, se unieron para ir al rescate de un grupo de futbolistas de Afganistán, ayudándolas a llegar a Inglaterra para iniciar una nueva vida.

La protagonista de Keeping Up With The Kardashians, que actualmente estudia derecho, aportó una enorme suma de dinero para la causa humanitaria, asociándose con el club del Rosarino para ir en socorro de las jugadoras.

Leeds y la socialité contaron con el apoyo y la gestión de un rabino de Nueva York, logrando sacar a 30 jugadoras con sus familias desde Pakistán y subirlas a un avión que el jueves aterrizó con éxito en Londres.

Las deportistas beneficiadas con la cruzada solidaria del elenco comandado por Marcelo Bielsa tienen entre 13 y 19 años.

"Muchas de esas familias abandonaron sus hogares cuando el Talibán tomó control. Sus casas fueron quemadas. Algunos de sus familiares fueron asesinados o apresados por el Talibán", dijo Khalida Popal, ex capitana de la selección femenina a Asociation Press.

"El peligro y el estrés eran muy altos, y por eso era muy importante moverse rápido para sacarlos de Afganistán", agregó la exjugadora, agradeciendo los esfuerzos de Kardashian y Leeds.