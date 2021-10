La estrella de telerealidad Kim Kardashian realizó su esperado debut como presentadora en Saturday Night Live con un divertido monologo en donde repasó los momentos más recordados de su carrera.

West comenzó su temporada de presentadora de Saturday Night Live con un monólogo de autocrítica que reconoció su improbable turno como maestra de ceremonias.

"Lo sé, también me sorprende verme aquí. Cuando me preguntaron, yo estaba como, '¿Quieres que sea el anfitrión? ¿Por qué? No he tenido el estreno de una película en mucho tiempo".

"En realidad, solo se estrenó una película, y nadie me dijo que se estaba estrenando", dijo, refiriéndose a su infame video con su exnovio Ray J. "Debe haber olvidado a mi madre".

Sus hermanas también estuvieron presentes en el espacio en donde participaron en The People's Kourt, cuando Kim Kardashian West ocupó el centro del escenario en la parodia del programa de la corte imitando a su hermana mayor Kourtney.

Presentado como un nuevo programa en el que los espectadores pueden seguir viendo a las Kardashian "pelear por todo", Kourtney (Kim) tomó el mazo para dominar el juicio sobre los problemas familiares más serios, como Khloe (interpretándose a sí misma) y la pelea de Kim (Heidi Gardner) contra un maquillador.

El resto de las Kardashian también hicieron apariciones en el espacio. Kris ( interpretándose a si misma) demandó a sus hijas Kylie y Kendall (Melissa Villaseñor y la invitada musical Halsey). Sobre Kendall, Kris señaló: "No está provocando suficiente drama y está dañando su marca. "Soy una Jenner, no una Kardashian", bromeó Kendall, antes de que Kris respondiera: "¡Y eso es algo en lo que necesitas trabajar, cariño!"