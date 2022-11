Todo listo para el segundo partido del Mundial de Qatar 2022 tras el duelo inaugural de Ecuador sobre los anfitriones. Este lunes la acción parte con la selección de Inglaterra ante Irán por el Grupo B de la Copa del Mundo y que comparten con Estados Unidos y Gales.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs Irán por el Mundial de Qatar?

Inglaterra enfrenta a Irán este lunes 21 de noviembre a las 10:00 horas de Chile en el Estadio Internacional Jalifa de la ciudad de Doha, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo B?

El duelo de Inglaterra vs Irán se podrá ver en vivo en Chile solo por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu operador:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 10:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow.

Bolivia: 9:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 10:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 8:00 horas por DirecTV y DirecTV Go.

Ecuador: 8:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas.

México: 7:00 horas por Sky Sports.

Paraguay: 10:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 8:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO.

Uruguay: 10:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV.

Venezuela: 9:00 horas por DirecTV Sports, Televen.

Inglaterra es favorito en su grupo

Un grupo accesible le tocó al cuadro de Inglaterra, que fue cuarto en el Mundial pasado, ahora quiere sumar una mejor posición y por qué no ir por el título ante la gran cantidad de estrellas que tienen gracias a la Premier League.

En comparación con Gales, Estados Unidos y su rival del lunes Irán, los ingleses tiene todo para ser punteros de su grupo y así jugar con el rival más accesible que vendrá desde el Grupo A (Senegal, Qatar, Ecuador y Países Bajos).

Grupo B de Qatar 2022