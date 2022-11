El Grupo D de la Copa del Mundo debuta esta semana y con nada más y nada menos que el campeón vigente Francia enfrentándose a Australia por el Mundial de Qatar 2022. Duelo que ya se vio en la cita mundialista pasada con victoria apretada por 2-1 de los europeos.

¿Cuándo juegan Francia vs Australia por el Mundial de Qatar?

Francia choca ante Australia este martes 22 de noviembre a las 16:00 horas de Chile en el Al Janoub Stadium de la ciudad de Al-Wakrah, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo D?

El duelo de Francia vs Australia se podrá ver en vivo por TV abierta en Chilevisión y Canal 13, además de DirecTV Sports en cable en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

CHV

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Canal 13

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de las señales online de CHV y Canal 13 (solo con internet hogar, no por redes móviles), además de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV.

Bolivia: 15:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 16:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 14:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO.

México: 13:00 horas por Sky Sports.

Paraguay: 16:00 horas por por Tigo Sports.

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina.

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos. Montecable 1, NS Eventos 1.

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports, Televen.

El verdugo de Perú ante una "disminuida" Francia

El cuadro de Didier Deschamps empieza ante Australia su defensa del título Mundial, pero ha sido afectado por las lesiones previo al primer encuentro.

Nkunku, Pogba, Kanté, Kimpembe y ahora último Benzema son las grandes bajas, todos titulares, en el elenco galo que de igual forma tiene un plantel completísimo. Si bien ante los oceánicos son favoritos, las chances en las rondas posteriores quedan sujetas a si podrán olvidar la ausencia de estos cracks.

Australia por su parte llega tras una intensa y agónica clasificación en el repechaje sobre Perú. La figura del portero y ahora personaje mundial Andrew Redmayne que en los lanzamientos penales destacó con sus bailes y tapadas, son el primer rival a vencer por el cuadro francés.

Grupo D en Qatar 2022