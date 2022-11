Este martes continuará la acción del Mundial de Qatar 2022 y uno de los partidazos de la jornada tendrá al campeón defensor Francia, haciendo su estreno en la cita planetaria ante su par de Australia por el grupo D de la Copa del Mundo en el Al Janoub Stadium de la ciudad de Al-Wakrah.

¿Cuándo juegan Francia vs Australia por el Mundial de Qatar?

Francia choca ante Australia este martes 22 de noviembre a las 16:00 horas de Chile en el Al Janoub Stadium de la ciudad de Al-Wakrah de Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo D?

El duelo de Francia vs Australia se podrá ver en vivo por TV abierta en Chilevisión y Canal 13, además de DirecTV Sports en cable en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

CHV

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Canal 13

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de las señales online de CHV y Canal 13 (solo con internet hogar, no por redes móviles), además de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV.

Bolivia: 15:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 16:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 14:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO.

México: 13:00 horas por Sky Sports.

Paraguay: 16:00 horas por por Tigo Sports.

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina.

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos. Montecable 1, NS Eventos 1.

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports, Televen.

Francia debuta sin varias de sus figuras:

Si el Mundial de Rusia 2018 fue un sueño para Francia que logró su segunda Copa del Mundo, Qatar 2022 ha sido al menos en la previa una pesadilla para los dirigidos por Didier Deschamps, ya que el combinado galo ha perdido antes de hacer su debut a seis grandes figuras de su plantel estelar, siendo la última baja la del delantero del Real Madrid, Karim Benzema.

Al ganador del Balón de Oro se suman Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Mike Maignan y Christopher Nkunku.

Grupo D del Mundial de Qatar 2022