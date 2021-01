Familia de Emiliano Sala clama por justicia y "la verdad completa” a dos años de la muerte del jugador

Emiliano Sala falleció el pasado 21 de enero de 2019, cuando un accidente aéreo en el Canal de La Mancha le arrebató la vida a los 28. Hoy a dos años de la tragedia, la familia del jugador exige respuestas y justicia.

Aquel fatídico día, el argentino viajaba junto al piloto David Ibbotson de Nantes a Cardiff, donde comenzaría una nueva etapa en su carrera profesional en la Premier League. Lamentablemente la avioneta se perdió y Sala jamás llegó a destino.

Catorce días más tarde, el cuerpo sin vida de Emiliano fue rescatado del interior de la avioneta siniestrada, localizada a 67 metros bajo el nivel del mar. Pese a las investigaciones, quedaron muchas interrogantes, por lo que la familia del fallecido jugador publicó una emotica carta pidiedo esclarecer lo sucedido.

“Es una tragedia que hayan pasado dos años desde la muerte de Emiliano y todavía no sepamos exactamente cómo y por qué murió. Una investigación es la única forma de establecer la verdad completa”, publicó David Machover, abogado de los seres queridos de Sala.

El comunicado agrega: “tengo muchas esperanzas de que el forense de Dorset ahora fije una fecha para que la investigación comience inmediatamente (...), de modo que la familia de Emiliano no tenga que soportar otro triste aniversario sin respuestas”.

Vale recordar que minutos antes de la tragedia ocurrida hace ya dos años, Emiliano Sala mandó un estremecedor mensaje de voz por Whatsapp a sus amigos:

"¡Hola, hermanitos! ¿Cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas y cosas y no termina más y no termina más... Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, que mañana sí, ya arrancamos, a la tarde arrancamos a entrenar con el nuevo equipo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... Ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo", dijo el fallecido jugador.

El jugador murió cuando viaja de Nantes a Cardiff para iniciar su aventura en la Premier League.

Según las pericias post accidente, ni el piloto -cuyo cadáver jamás fue encontrado- ni el avión donde el jugador viajó de Nantes a Cardiff tenían la licencia requerida para operar vuelos comerciales.

Según las investigaciones, Sala y el piloto "probablemente sufrieron envenenamiento por inhalación de monóxido de carbono mientras el avión se precipitaba contra el mar".

Se espera que con el correr de los días se inicie una nueva investigación que permita a los familiares de Emiliano Sala encontrar respuestas y calmar en algo su dolor.