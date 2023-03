Ex presidente de Boca Juniors: "Nadie serio y con trayectoria irá a que Riquelme le diga qué hacer"

Luego de que Gerardo Martino rechazara la propuesta para dirigir a Boca Juniors, el ex presidente xeneize, Daniel Angelici, le apuntó a un ídolo histórico del club: Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de la institución. "Era previsible que no aceptara", fue parte de lo que dijo el ex timonel boquense.