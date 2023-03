El ex ayudante de Pekerman: Venezuela nombra a Fernando Batista como su nuevo DT

Venezuela vivió un terremoto en la selección adulta de fútbol masculino. Luego de diferentes divergencias, José Pekerman terminó su relación con la Federación Venezolana de Fútbol. Pero la salida del experimentado director técnico argentino de 73 años no fue para nada tranquila.

A través de un comunicado público, la FVF destrozó al entrenador y también a su agente, Pascual Lezcano, además de informar el término de la relación contractual con ambos. Con el correr de las horas, y el conflicto todavía latente, en el ente rector del balompié llanero ya tomaron una decisión.

El presidente del organismo, Jorge Giménez, anunció que el ayudante de Pekerman tomará el mando de la Vinotinto. Fernando Batista firmó un contrato de cuatro años y fue presentado oficialmente por el mandamás, quien además reiteró las críticas al saliente adiestrador.

"No vamos a trabajar con nadie que no se tome en serio nuestra camiseta", afirmó el directivo, en clara alusión al porqué del conflicto con Pekerman, así como también oficializó el vinculo del Bocha con el equipo nacional adulto de Venezuela con la mira fija en el proceso clasificatorio al Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos y Canadá.

Batista cuenta en su currículum con experiencia en selecciones, pero sólo juveniles: dirigió a la Sub 18 y Sub 19 de Armenia, mientras que en Argentina se hizo cargo de la Sub 20 y de la Selección Olímpica, con la que logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019 y en el Preolímpico 2020.