Francia vs Dinamarca | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la fecha 6 de la UEFA Nations League

Se comienzan a definir los descendidos y los clasificados en la UEFA Nations League con la última fecha del torneo europeo en el que Dinamarca recibirá a Francia por el grupo A1 del campeonato, en un duelo donde ambos equipos viven realidades diferentes.

La selección dirigida por Didier Deschamps ya no tiene opciones de ser puntera de su grupo y clasificar a la ronda final del torneo, pero tiene el riesgo de salir última y descender en lo que ha sido una sorpresiva mala campaña.

Actualmente los galos se ubican terceros con 5 puntos (solo una unidad sobre Austria) y apenas han ganado un partido en el campeonato, justamente en su último encuentro en el que derrotaron 2-0 a Austria con anotaciones de Kylian Mbappé y Olivier Giroud.

Por su parte, el conjunto nórdico ha tenido un gran torneo y se ubica segundo con 9 puntos, uno menos que el puntero Croacia, selección que visitaron en la fecha pasada y con la que perdieron por 2-1 tras los tantos de Borna Sosa y Lovro Majer para los locales y el descuento de Christian Eriksen.

En el anterior partido en el que ambas selecciones se enfrentaron en junio pasado, Les Bleus cayeron de local ante los daneses luego de un 2-1 en el que Kylian Mbappé salió lesionado.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Dinamarca vs Francia por la UEFA Nations League?

Dinamarca vs Francia juegan este domingo 25 de septiembre a las 15:45 horas de Chile en el Parken Stadion.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming a Dinamarca vs Francia por la UEFA Nations League?

El encuentro será transmitido en vivo online a través de Star+.