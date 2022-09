Países Bajos vs Bélgica | Cuándo juegan, horario y dónde ver EN VIVO ONLINE y por TV la fecha 6 de la UEFA Nations League

Se comienza a jugar la recta final de la UEFA Nations League con la fecha 6 del torneo de selecciones europeo en el que Países Bajos recibirá a Bélgica por el grupo A4, en un duelo que definirá al clasificado a la fase final del certamen.

La Naranja Mecánica se ubica primera del grupo con 13 puntos, sumando cuatro victorias y un solo empate y son los claros favoritos para clasificar. El equipo dirigido por Louis Van Gaal viene de ganarle de visita a Polonia por un sólido 2-0 gracias a las anotaciones de Cody Gakpo, y de Steven Bergwijn, aunque tuvo que lamentar la lesión del delantero del Barcelona Memphis Depay.

Por su parte, los belgas comandados por Roberto Martínez están segundos del grupo con 10 unidades y en su último encuentro logaron ganarle de local 2-1 a Gales para así seguir con vida en el torneo. Los tantos fueron obra del volante del Manchester City Kevin De Bruyne, y de delantero del Fenerbahçe Michy Batshuayi.

Los Diablos Rojos la tienen muy difícil para superar a los neerlandeses en el primer lugar del grupo y así conseguir el cupo a las semifinales del torneo, ya que necesitan ganarles por cuatro goles de diferencia, o bien derrotarlos por una diferencia de tres goles, a excepción de un 3-0 que seguiría clasificando a los tulipanes.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Países Bajos vs Bélgica por la UEFA Nations League?

Países Bajos vs Bélgica juegan este domingo 25 de septiembre a las 15:45 horas de Chile en el Amsterdam Arena.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Países Bajos vs Bélgica por la UEFA Nations League?

El partido será transmitido por la señal de ESPN en los siguientes canales:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Países Bajos vs Bélgica por la UEFA Nations League?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.