La UEFA Nations League es una competición continental a nivel europeo surgido durante la temporada 2018-2019 con el objetivo de reemplazar las fechas de amistoso FIFA por una competición que les sirva a los países del Europa prepararse competitivamente de cara al mundial de Qatar 2022 entre otras.

De esta forma, las selecciones afiliadas a la UEFA jugarán una competición de un total de 4 ligas en las cuales se encuentra a su vez 4 grupos posicionados los países en base a su ranking de la FIFA, deberán enfrentarse entre ellos con el objetivo de ascender a la liga A, la cual les servirá para clasificar a un cuadrangular final y declararse campeón.

Cabe destacar que, la única selección nacional que no podrá disputar la competición será Rusia, debido a la invasión rusa al país ucraniano, la FIFA y la UEFA suspendieron a la selección para disputar cualquier torneo organizado por estas instituciones.

Conoce a continuación, cómo funciona la fase de grupo y cómo se clasifica hasta las semi finales.

¿Cuántos descienden por grupo y cómo se clasifica a semis?

Tal como se explicó al comienzo de la nota, avanzan las primeras dos selecciones de los grupos de las ligas B. C y D a la próxima división, mientras que los últimos dos de cada grupo descienden consecutivamente de liga.

Los primeros cuatro de la liga A avanzan a semifinales con un partido por el tercer puesto y aquél que se proclamará campeón de la UEFA Nations League.

Tanto Portugal como Francia, vigentes campeones, buscarán volver reinar la competición europea en esta edición 2022 de cara al mundial de fútbol Qatar 2022 que se disputará en el mes de diciembre.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.