Cristóbal Jorquera desclasifica que AC Milan lo quiso fichar: “Genoa pidió una plata estratosférica y por eso no se dio”

Cristóbal Jorquera se encuentra en recuperación de rotura de ligamentos, meniscos y cartílagos de su rodilla derecha en Turquía. Sin embargo, eso no significa que no tenga un tiempo para conversar y dejar algunas cuñas sabrosas, porque en diálogo con Deportes en Agricultura ratificó el rumor que AC Milan lo quiso fichar, cuando él defendía los colores de Genoa.

“AC Milan le preguntó al Genoa mi precio, pero seguro que el club pidió una plata estratosférica por mí, más aún cuando yo solo llevaba un poco más de seis meses, y por eso no se dio. Hubiese sido bonito jugar ahí, pero ahora solo queda como un bonito recuerdo”, mencionó.

Pero eso no es todo, porque también habló sobre las comparaciones con Jorge Valdivia, cuando Jorquera estaba recién iniciando su carrera futbolística: “El jugador va madurando a medida que va jugando y cuando Valdivia dijo eso yo tenía 17 años y siempre lo tomé como un halago, porque futbolísticamente hablando le tengo mucha admiración”.

Jorquera ahora juega en Fatih Karagümrük SK de la Segunda División de Turquía. (@jorqueracris)

“Y sí, se me hizo una mochila, pero en el momento tenía 17 años y no lo sentía, lo sentí como un halago y después me tocó hacer la vuelta de tomar experiencia en otros clubes para volver a Colo Colo y lo hice de buena forma, lo que significó que me fuese a Italia. Pero sin duda a los 17 años no estaba preparado para asumir el protagonismo de ser el 10 de Colo Colo”, agregó.

Sobre sus opciones en la Selección Chilena, expresó que “con el Bichi Borghi fui constantemente llamado a la Roja, pero luego con (Jorge) Sampaoli tuvo problemas, porque yo decidí venir a jugar a Turquía, pero después del Mundial (Brasil 2014) mantuve contactos con él y por algunas lesiones no pude jugar”.

Finalmente, tuvo algunas palabras sobre la final de la Champions League, la que estaba pactada para jugar en Estambul, pero por la situación de la pandemia del coronavirus fue trasladada a Portugal.

“Yo entreno en el estadio que se iba a jugar la Champions, tenía todo arreglado. No sé por qué la sacaron de acá, porque la vida se normalizó en su totalidad: los bares, restaurantes, tiendas, sistema de salud funcionan con total normalidad, se ocupa la mascarilla, pero llevamos dos meses viviendo sin problemas”, sentenció.