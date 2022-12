Australia le muestra los dientes a Argentina para octavos del Mundial: "No hay once Messis"

El defensor australiano Milos Degenek no se achicó al enterarse que enfrentará a la Albiceleste de Lionel Messi en la ronda de los 16 mejores del Mundial de Qatar 2022. "Esto es fútbol, todo es posible. Somos 11 contra 11, y no hay once Messis", disparó.