Ancelotti continúa la polémica con el The Best de Messi: "Para nosotros no es importante"

Una de las imágenes que dejó la entrega de los premios The Best de la FIFA fue la especie de boicot que realizó el Real Madrid, que decidió no enviar ni a Carlo Ancelotti, ni a Karim Benzema ni a Thibaut Courtois a la entrega de premios, producto de que sabían de antemano que no ganarían.

Una protesta que generó revuelo y que no se veía desde la época de Cristiano Ronaldo, que cada vez que sabía que no iba a competir por un premio, decidía no estar presente en la entrega.

Una decisión que el propio Carlo Ancelotti explicó este miércoles. En rueda de prensa, el técnico italiano del Real Madrid señaló que "para nosotros no es demasiado importante este premio. Contó mucho el Mundial", demostrando la molestía que existía en el Madrid por desestimar lo realizado por ellos en la última Champions League.

Eso sí, el DT matizó agregando que "el Mundial dijo que Argentina fue campeón del mundo merecido, es bastante normal que Messi, Martínez y Scaloni hayan ganado este galardón. Por eso, yo personalmente, les felicito".

Además, agregó que "No me llamaron la atención los tres primeros (Messi, Mbappé y Benzema), es bastante normal, son futbolistas de un nivel extraordinario. Mis tres no puedo decirlos porque tengo conflicto de intereses. Son del Madrid por cierto".

Vale recordar que el Balón de Oro 2022, que se realizó antes de la realización del Mundial, fue entregado para Karim Benzema. El francés fue, por lejos, el mejor futbolista de la temporada europea, pero en la máxima cita no estuvo presente por lesión y por las posteriores polémicas con el DT de Le Bleus.

Lo cierto es que, si bien sabían que Lionel Messi era el favorito para esta entrega de premios, en el Madrid esperaban que se matizara de alguna manera y que se reconociera la histórica Champions del Madrid, una de las más épicas e inesperadas de la historia.