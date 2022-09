En medio de un contacto en ESPN, Alina Moine le dijo sin rodeos a Sebastián Beccacece si se agarró con el Muñeco Gallardo para caerle en gracia al hincha de Boca Juniors, habida cuenta que ahora suena para llegar al Xeneize. El ex DT de Universidad de Chile estaba contestando, pero se cayó la señal.

Un momento con mucho picante se vivió en una entrevista en vivo en Argentina que involucra a un viejo conocido del fútbol chileno, Sebastián Beccacece, actual DT de Defensa y Justicia quien ya anunció que no seguirá en el Halcón de Varela tras esta temporada empezando a sonar rápidamente su nombre en, ni más ni menos, que Boca Juniors.

El hecho se dio en ESPN, donde Alina Moine, rostro del canal televisivo, le tiró una consulta sin ninguna anestesia al ex asistente de Jorge Sampaoli, donde hizo el nexo entre el encontronazo de Becca con Marcelo Gallardo, DT de River Plate, con que ahora esté en la palestra en el Xeneize.

“A partir de lo que dijiste, el hincha de Boca empezó a hablar de una postulación tuya para ir al Xeneize”… tiró Moine recordando los dimes y diretes entre Beccacece y el Muñeco en el partido de junio disputado por Defensa y Justicia y River Plate, donde el multicampeón Millonario lo trató de “loco” y su contraparte de “arrogante y prepotente”. En su último cruce, no se saludaron.

“Primero, no sigo las redes. Yo creo que de nosotros, los entrenadores, primero hablan los futbolistas y después lo que puede llegar a demostrar y a desarrollar sus equipos. A lo largo de estos seis años en la Argentina y los que nos tocó estar en el exterior, me imagino que a la hora de algún llamado hipotético van a mirar eso”, partió diciendo, en tono seco, el otrora estratega de Universidad de Chile.

Pero no se quedó ahí. “Yo insisto, así como dije lo que expresé en la situación particular que pasó con Gallardo, también dije que era el mejor entrenador de los últimos 10 años, que está haciendo un trabajo extraordinario, pero viste como es: siempre queda lo malo, lo que por ahí pasó en ese momento y no fue más que eso, una situación totalmente aislada de un juego que a lo mejor respondí por la honestidad que tengo…”, agregó en el momento en que se cortó la señal.

“Ay, qué pena, justo lo perdimos... porque era algo de lo que se había charlado”, reflexionó Alina Moine sobre un contacto que no se pudo retomar para darle un cierre.