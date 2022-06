El entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, reaccionó de manera destemplada para evitar que jugara River Plate un saque lateral, y fue reconvenido por el DT millonario, Marcelo Gallardo. El diálogo entre ambos subió de tono y en definitiva el ex técnico de Universidad de Chile fue expulsado.

El choque entre Defensa y Justicia y River Plate fue programado como estelar de la primera fecha de la Superliga argentina. Se trata de dos de los equipos trasandinos más competitivos del último lustro y adelantaban un encuentro lleno de intensidad y dinámica.

La tensión se traspasó rápidamente a las bancas, encabezadas por Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece. El ex DT de Universidad de Chile tenía registro de 2-1 sobre el Muñeco, y un round público cuando el técnico millonario "levantó" a Enzo Fernández del Halcón de Varela, en plena competencia.

El anuncio no desilusionó. Los técnicos no se saludaron en el inicio y a poco del final tuvieron un encontrón de fábula. Beccacece pidió hacer un cambio justo cuando River reponía rápidamente un lateral, y luego fue a "bloquear" el balón. El árbitro detuvo el partido, Gallardo se quejó y Becca lo encaró directamente. "¡Qué te pasa! ¡Quién sos!" gritó el ex brazo derecho de Jorge Sampaoli.

Gallardo miró al cuarto árbitro y fue sutil. "Está loco este", respondió el técnico multicampeón mientras Becca se sujetaba el pelo al despedirse del campo de juego, no sin dejar antes un último mensaje para su ayudante, Guillermo Marino.

River Plate y Defensa y Justicia terminaron igualando sin goles en el inicio de la Superliga argentina, que hasta ayer registraba los siguientes resultados. Barracas Central 1, Central Córdoba 1; Atlético Tucumán 1, Colón 1; San Lorenzo 1, Independiente 1; Banfield 1, Newell's 2; Patronato 1, Vélez Sarsfield 1; Platense 2, Godoy Cruz 1; Racing Club 2, Huracán 0.

Este domingo se sumaron Unión 1, Tigre 2; Talleres 2, Sarmiento 0; Estudiantes 1, Gimnasia 1 y Boca Juniors 2, Arsenal 1. Este lunes se cierra la primera jornada con Rosario Central-Lanús y Argentinos Juniors-Aldosivi.