El defensa chileno de River Plate, Paulo Díaz, tuvo un duelo especial contra Colo Colo por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2022. Y no sólo por enfrentar a su ex equipo y porque su actual escuadra goleó por 4-0 al Cacique.

River se clasifica por adelantado a la siguiente ronda y Paulo Díaz se toma revancha de su pesadilla en el duelo anterior contra Tigre, con un error del chileno que valió la eliminación en la Copa de la Liga Profesional Argentina.

“Pensé mucho en el error de la jugada de ese partido. Esa noche y la siguiente. Uno nunca quiere que pase, pero puede pasar”, dijo Díaz tras el triunfo de River contra Colo Colo.

El defensa agregó que “necesitaba un partido para sacarme la espinita que tenía. Lo pensé el día del partido. Podía pasar, no es que uno se quiera equivocar. Este partido lo necesitaba para volver a demostrar la seguridad que le doy al equipo”.

Y si Paulo Díaz necesitaba confianza, Marcelo Gallardo fue sabio para darle un espaldarazo y mandarlo desde el inicio con la jineta de capitán ante Colo Colo.

“Marcelo me buscó y me dijo que yo sería capitán. Uno lucha por eso, siempre quiere ser reconocido y me tocó. Mi viejo y todos deben estar orgullosos”, dijo el zaguero del Millo.

Paulo Díaz sentenció que “River ha sido en el equipo en el que más he estado. Me siento cómodo, he tenido regularidad y muchos partidos jugados. A uno le agrada pelear todo. Eso es lo primordial”.