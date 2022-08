En el último partido entre Defensa y Justicia contra River Plate, a principios del mes de junio, los reflectores se los llevó el picante cruce protagonizado por los entrenadores de ambos equipos, Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo, quienes se dijeron contundentes palabras que fueron noticia en el país vecino.

Quien fuera ayudante técnico de Jorge Sampaoli tanto en Universidad de Chile como en La Roja buscó hacer tiempo para realizar un cambio por lo que evitó que un futbolista millonario sacara de banda. Allí empezó la discusión entre el estratega del Halcón de Varela y el Muñeco en esa ocasión.

En este caso parece que el pasado no está pisado pues Becca, en una entrevista concedida a ESPN, recordó la rencilla al mandarle palos al dos veces campeón de la Copa Libertadores. "Cuando se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal cuando hay otro que imparte justicia, me pareció un acto arrogante y yo respondí. No importa quién está en enfrente, si tenés 14 títulos, 50 o no ganás ninguno", apuntó.

El técnico de los de auriverdes siguió hablando de lo ocurrido. "No creo que la discusión me haya generado un conflicto interno. En eso puntual, cometí algo que no estaba bien hecho y fui expulsado. Me enojo y respondo lo que gesticula Marcelo porque me pareció arrogante y desubicado. Nada más que eso", indicó.

Para quien también estuvo en el banquillo del Bulla, el palmarés de su colega es lo de menos en este asunto. "Está instalado que al que gana no se lo toca y es algo más particular. No me generó nada más que una simple discusión. Para una pelea se necesitan dos y me hago cargo de la parte que me corresponde".

Las palabras de Beccacece llegan en un momento caliente pues el miércoles 31 de agosto habrá otro duelo de Defensa y Justicia contra River Plate, por los octavos de final de la Copa Argentina. Nuevamente se verá frente a frente con Gallardo, alguien con quien evidentemente no tiene la mejor relación.