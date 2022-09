Desde Argentina avisan de que el ex entrenador de Universidad de Chile descartó una oferta para tomar a Newell 's donde su representante puso como excusa que tienen todo avanzado con Boca Juniors para el mes de diciembre.

Un nuevo salto podría dar Sebastián Beccacece en el fútbol argentino, ya que desde ese país aseguran que tiene todo avanzado para transformarse en nuevo entrenador de Boca Juniors.

La información surge por el periodista Fernando Carrafiello de radio La Red, que cuenta detalles sobre una fallida negociación de Newell 's con el actual técnico de Defensa y Justicia, donde su representante, Christian Bragarnik, aseguró que tienen todo avanzado con el club Xeneize.

"Cuenta Fernando Carrafiello en @radiolared que, según Bragarnik, Sebastián Beccacece va a dirigir a Boca", destacan al otro lado de la Cordillera.

Esto guarda relación con que Beccacece ya dio el anuncio de no continuar su carrera en Defensa y Justicia, que viene de ser goleado por River Plate en la Copa Argentina, pero que de igual forma iba a respetar el contrato hasta final de temporada.

Eso sí, dejan en claro, además, que no es primera vez que Newell 's va por el ex ayudante de Jorge Sampaoli, donde su representante la vez anterior les dijo que tenían todo arreglado con un club en el extranjero, cosa que no pasó.

Por ahora desde Boca Juniors no han confirmado la información, donde sigue trabajando como entrenador interino el histórico Hugo Ibarra.