El Rossoneri necesita volver a sumar de a tres si no quiere ceder más terreno en la lucha por un cupo en Champions.

La lucha por un lugar en la próxima Champions no se detiene en la Serie A de Italia. Este miércoles AC Milan recibe al complicado US Cremonese de Pablo Galdames en el marco de la fecha 33 y lo hace con la obligación de reencontrarse con los abrazos si no quiere ceder más terreno en la parte alta, donde está igualado a 57 puntos con Roma e Inter de Milán.

Su último cruce fue empate sin goles en noviembre, por la jornada 14 de la presente temporada del fútbol italiano.

¿Cuándo juegan AC Milán vs Cremonese?

El Rossoneri recibe al Grigiorossi este miércoles 3 de mayo a las 15:00 horas de Chile en San Siro, estadio ubicado en la ciudad de Milán, en Italia.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming este duelo de la fecha 33 de la Serie A de Italia?

Si buscas un link para ver este duelo de la fecha 33 de la Serie A de Italia podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo online a través de la app Star+. El partido no contará con transmisión televisiva en nuestro país.

Milan necesita reencontrarse con los abrazos

El equipo dirigido por Stefano Pioli llega herido a este desafío tras volver a enredar puntos la jornada pasada del fútbol italiano, cuando sólo rescató un empate 1 a 1 frente a Roma en su visita al Stadio Olimpico.

El belga Alexis Saelemaekers (90'+7) anotó el agónico tanto de un Milan que se ubica quinto con una cosecha de 57 unidades y una diferencia de goles de +14.

Por su parte, el equipo del volante chileno sumó su segundo partido sin sumar de a tres la fecha anterior al igualar 1 a 1 ante Hellas Verona en el Stadio Giovanni Zini.

El nigeriano David Okereke (9') se registró en el marcador de un elenco Grigiorossi que contó con Galdames en cancha hasta el 70' y marcha, actualmente en el puesto 19 de 20 con sólo 20 puntos.

Así marcha la tabla de posiciones en el fútbol italiano: