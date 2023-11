Una fuerte polémica rodea la final que disputará Chile ante México por el fútbol femenino de Santiago 2023. La crisis desatada tras la partida de Antonia Canales y Christiane Endler, quien además renunció a la Roja, ha complicado el ambiente previo a la definición ante las aztecas.

Y cómo no, si Chile deberá hacer frente al partido por la medalla de oro, ante un rival con el que cayó en la primera fase, sin una arquera especialista en el puesto. Una situación terrible y que puso a la ANFP y a Luis Mena en el ojo del huracán, por planificar de mala forma el campeonato.

Alejandro Lorca explota contra Luis Mena

Y uno que se sumó a las críticas fue Alejandro Lorca. El relator de TNT Sports no se guardó nada en conversación con BolaVip y trató duramente a la dirigencia y al cuerpo técnico, especialmente a Mena. Además, pidió que rueden cabezas tras el numerito de nuestro país.

“Es una buena mezcla entre bochorno y Récord Guinness. Qué explicaciones impresentables. Yo creo que previa investigación de quién cometió las responsabilidades tienen que hacerse notar”, comentó de entrada Alejandro Lorca.

“Yo no sé si la responsabilidad mayor recae en la ANFP, en Luis Mena o en ambos, pero tienen que haber responsables. Aquí no la pueden sacar pelada porque están jugando con la fe y la inteligencia de la gente”, agregó Lorca con profunda molestia.

“Si la planificación consistía solo quedarse con Antonia Canales, el señor Mena está demente. No puedes planificar que potencialmente vas a jugar por el bronce u oro con una arquera. No puedes planificar así, no puedes”, cerró tajante el relator.

Vale recordar que Lorca se ha vuelto viral varias veces en redes sociales producto de sus agudos relatos en TNT Sports, la mayoría ligados con el acontecer político y ligándolos al fútbol. Situación que le ha traído varias polémicas, en especial con el club de sus amores, la U.

Y es que, en un relato ocurrido en 2021, cuando la U peleó el descenso hasta el último minuto y se salvó ante La Calera, Lorca señaló que a los azules le habían robado el alma. Una situación en la cual desde la dirigencia del cuadro estudiantil se comunicó con el canal para que Lorca se retractara, cosa que nunca ocurrió.

¿Cuándo es la final del fútbol femenino?

La final por la medalla de oro de Santiago 2023, donde la Selección Chilena se enfrentará México, se llevará a cabo este viernes 3 de noviembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

¿Quién será la arquera de Chile en la final de los Juegos Panamericanos?

El Equipo de Todos tuvo una última práctica este jueves donde se pudo aclarar las cartas para la portería en la final de los Juegos Panamericanos, siendo Franchesca Caniguán y Yenny Acuña las dos que pelean por el puesto.

