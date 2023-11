La Roja femenina enfrentará este viernes a México en la final por el oro de los Juegos Panamericanos, pero con grandes complicaciones. A horas del encuentro ante las aztecas, el equipo de Luis Mena se ve perjudicado de manera importante: perdió cuatro jugadoras. Entre ellas, sus dos arqueras.

Tiane Endler (Olympique de Lyon) y Antonia Canales (Valencia) debieron volver a sus clubes luego del término de la fecha FIFA (que corría del 23 al 31 de octubre) y dejaron el arco sin nadie que lo custodie. Además, Karen Araya y Camila Sáez tuvieron que devolverse al Madrid CFF. Chile se debilitó.

La situación es bastante distinta en el equipo rival. En la previa de la gran final por una medalla dorada, el entrenador de México, Pedro López, confirmó que tiene a sus 18 jugadoras disponibles. “Me gustaría tenerla a todas implicadas, a ver si conseguimos acertar con la alineación”, contó.

“Dar continuidad al juego, que se note que somos un equipo capaz de tener el balón, capaz de asociarse y de generar juego, que al final es más difícil”, dijo López, quien asumió el equipo femenino de México en septiembre de 2022.

Lizbeth Ovalle, quien anotó un doblete ante Argentina para que México avanzara a la final, comentó que están “trabajando de la mejor manera. Tenemos cien por ciento de confianza en el cuerpo técnico, así como ellos en nosotras, entonces es soltarnos en la cancha y demostrar lo que sabemos hacer”.

¿Por qué la Roja se quedó sin arqueras en los Panamericanos?

La Roja femenina tiene una gran complicación para la final por el oro en los Juegos Panamericanos: se quedó sin arqueras. Tiane Endler se tuvo que devolver al Lyon, mientras que Antonia Canales se debe incorporar al Valencia. Eran las únicas arqueras en una nómina de 18 jugadoras.

Las porteras se tuvieron que ir porque terminó la fecha FIFA, que iba del 23 al 31 de octubre. Los clubes nacionales no tienen problemas para ceder a sus jugadoras porque en Chile está todo detenido por Santiago 2023, pero los cuadros extranjeros no tienen obligación de seguir prestando a sus jugadoras.

Tanto el Lyon como el Valencia juegan en sus ligas este fin de semana. “El partido que viene es muy importante, nos jugamos el primer puesto en la liga”, explicó Tiane. En el caso de Canales, Valencia no dudó en llamarla de manera inmediata luego de que se lesionara la portera titular Enith Salón.

Panam Sports no autorizó convocar una arquera de emergencia ante la salida de Endler y Canales, así que, por ahora, la Roja se ve obligada a usar una jugadora de campo para el arco. Sin embargo, hay una última chance a la que se aferra Chile: desconvocar a una lesionada y así sumar una arquera.

No hay nada confirmado por el momento, pues no hay declaraciones oficiales de de la Federación de Fútbol de Chile ni de la selección chilena. Lo que sí es seguro es que Tiane Endler y Antonia Canales no estarán, y que Karen Araya (volante) y Camila Sáez (defensa) corrieron la misma suerte.

¿Cuándo juegan la Roja femenina y México en Santiago 2023?

La Roja femenina y México juegan la final de los Juegos Panamericanos este viernes 3 de noviembre a las 20:00 horas. El equipo nacional va en búsqueda de su primer oro panamericano.

