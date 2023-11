María José Mailliard fue la encargada de conseguir la medalla número 47 para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La nacional quedó segunda en los 200 metros C1 de canotaje femenino este viernes, con lo que abrió la jornada medallera en el antepenúltimo día de competencias.

La chilena agarró la plata en dicha prueba con un tiempo de 46.18 segundos, solo 31 centésimas detrás de la líder, Yarisleidis Cirilo. La cubana tuvo un tiempo de 45.87 segundos por lo que ganó el oro. Finalmente, la canadiense Sophia Jensen completó el podio en 46.87 y obtuvo el bronce.

Mailliard, quien ya está clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de ser campeona mundial, se mostró muy insatisfecha. La canoísta chilena quería el oro y no lo logró por apenas 3 décimas. “Me carga el segundo lugar, no me gusta”, comentó al terminar la competición.

La nacional, sin embargo, se proyecta con oro para los próximos Juegos Panamericanos. Así lo aseguró en la Laguna Grande de San Pedro de la Paz. “La única forma es seguir trabajando para que el próximo lugar no sea segundo y sea el primero”, agregó.

Mailliard, de todos modos, se mostró muy emocionada con lo que será París 2024. “Hemos hecho buenas regatas en los últimos años, tengo mucha ilusión con los Juegos Olímpicos por lo cerrado que llegamos y porque lo estamos haciendo bien. Esto es trabajo, la única ciencia”, destacó.

“Dos años entrenando con el equipo olímpico en España, lejos de mi familia. Han sido tiempos difíciles, pero los deportistas siempre nos hemos caracterizado por ser fuertes y superar los problemas”, añadió la canoísta.

De todos modos, Mailliard agradeció que la apoyaran en esta prueba ya que Cirilo había sido campeona del mundo en la categoría en agosto. “Quería el oro, dejar el oro en casa. La cubana había ganado el Mundial hace poco, pero para mí nadie es invencible y yo me entreno para ganar”, manifestó.

“El segundo lugar es un buen resultado, estar tan cerca de la favorita para los Juegos Olímpicos. Estos Juegos en Chile tienen un sabor especial y si hubiera conseguido el oro, habría cerrado un gran año, increíble después de las medallas en Copa del Mundo”, expresó.

Finalmente, Mailliard confesó que la categoría 200 metros C1 se le complicó. “Sé que mi serie era muy difícil, había tres clasificadas a los Juegos Olímpicos, pero no venía con otra opción en la cabeza que la victoria. En algún momento iba adelante, en las últimas paleteadas llegaba un viento helado y se me abrió un poco la paleta. Pensé que podría lograrlo, pero se me fue. Como el viento venía de lado, era muy incómodo y el bote se me iba para ese lado”, sentenció.

¿Cuántas medallas de plata ha ganado el Team Chile en Santiago 2023?

A las 11:30 horas de este viernes 3 de noviembre el Team Chile había sumado 47 medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La distribución es de ocho preseas de oro, 21 de plata y 18 de bronce. A eso se suman las 5 que amarró en deportes que todavía no juegan sus finales.

El Team Chile consiguió 50 medallas en Lima 2019, 13 de oro. Hoy Chile ya aseguró 52 preseas, con 8 doradas.

Martín Vidaurre (BMX masculino)

Catalina Vidaurre (BMX femenino)

Hugo Catrileo (maratón masculino)

Francisco Lapostol, Brahim Alvayay, Óscar Vásquez y Andoni Habash (remo W4x masculino)

Christina Hostetter, Victoria Hostetter, Melita Abraham y Antonia Abraham (remo W4x femenino)

Agustina Varas (esquí náutico salto femenino)

Daniel Arcos, Carlos Lauler, Kevin Rubio y Diego Silva (básquetbol 3×3 masculino)

Eber Sanhueza y César Abaroa (doble par de remos cortos masculino)

Melita Abraham y Antonia Abraham (remo W2X femenino)

Melita Abraham, Antonia Abraham, Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Oscar Vásquez, Francisco Lapostol, Magdalena Nannig, Victoria Hostetter e Isidora Soto (remo 8 con timonel mixto)

Joaquín Churchill, Ignacio Morales y Aarón Contreras (taekwondo kyorugi)

Jorge Pérez (judo -81 kg masculino)

Rafael Cortéz (surf longboard masculino)

Kristel Köbrich (1500 metros libres natación)

Tomás Barrios (tenis singles masculinos)

Tomás Barrios y Alejandro Tabilo (tenis dobles masculinos)

Thomas Briceño (judo -100 kilos masculino)

Francisco Solís (judo +100 kilos masculino)

Pablo Núñez (esgrima espada masculino)

María Ignacia Montt, Isidora Jiménez, Anaís Hernández y Martina Weil (atletismo relevo 4×100 femenino)

María José Mailliard (canotaje sprint 200 metros femenino)

