Las Diablas denuncian que no pudieron preparar el Preolímpico de Hockey Césped en el Nacional

Entre el 13 y el 21 de enero, la ciudad de Ranchi en la India será una de las sedes del Preolímpico de Hockey Césped Femenino 2024. Ocho equipos pelearán por los últimos tres cupos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y las Diablas del Team Chile serán una de las participantes en el torneo.

La clasificación al Preolímpico la consiguieron gracias al bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Alemania, India, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos, Italia y República Checa serán los rivales de Chile en el camino rumbo a la cita de los cinco anillos de agosto próximo.

Sin embargo, las Diablas realizaron una grave denuncia enmarcada en la preparación del torneo previo a los JJOO. Agustina Solano habló con Deportes 13 y reveló cómo fue la situación que vivieron en los últimos meses. No las dejaron utilizar las canchas del Estadio Nacional para sus entrenamientos.

“Nuestra idea era empezar a entrenar en el Estadio Nacional después del Mundial Junior. La idea era que en los horarios donde trabajan desmontando las graderías nosotras no entrenáramos, pero cuando no estuvieran trabajando pudiéramos entrenar. Y no nos permitieron entrenar”, comentó.

La volante de las Diablas aseguró que “a nosotras nos atrasa mucho porque la cancha del Estadio Nacional es de las mejores que hay en el país. Tenemos que entrenar en otras canchas, pagar un arriendo; no tenemos nuestras pesas o nuestro gimnasio”.

“Es complicado como equipo, pero con el staff de la Federación nos adaptamos a todo y ponemos la cabeza en que lo tenemos que hacer de todas maneras. Así vamos pidiendo permiso en distintos clubes. Lo ideal era entrenar en el Estadio Nacional, esas canchas se hicieron para nosotras, es muy duro no haber podido entrenar ahí”, agregó Solano.

En los últimos meses, la selección chilena de Hockey Césped se ha entrenado “en el Country, en el Manquehue y en Universidad Católica. Sé que los hombres también han entrenado en el Sport Francés. No sé si estamos en desventaja, pero hemos tenido que acomodarnos mucho en nuestros horarios. Al practicar un deporte que es amateur en Chile debemos trabajar y estudiar”.

“Hemos tenido que ajustar nuestros horarios a disposición del club que nos presta la cancha porque no tenemos la nuestra. Eso igual es duro para la vida personal de cada una, para poder cumplir con los trabajos y las obligaciones que son cosas que tenemos que hacer al ser un deporte amateur”, añadió Solano.

La hockista nacional sentenció que “no sé si estamos en desventaja; hemos logrado entrenar las 3 horas y media que nos habíamos propuesto entrenar por día, pero creo que fue una adaptación muy innecesaria. Podrían haber facilitado mucho las cosas si nos prestaban nuestra cancha”.

El Preolímpico de Hockey Césped comenzará en los próximos días. El 13 de enero a las 3:30 horas Chile enfrentará a Alemania; en tanto, el 14 a la misma hora será rival de República Checa y el 16, a las 6:00 horas, jugarán ante Japón. Entre el 18 y 19 se jugarán las finales y la chance de ir a los JJOO.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News. ¡No te pierdas de nada!