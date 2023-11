El Fútbol Panamericano Femenino decide el podio y la Roja va por la medalla de oro. Este viernes Chile desafía a la selección de México para animar la gran final de Santiago 2023.

Con un equipo mermado por la ausencia de una portera nominal, la selección chilena va por la revancha ante un Tri que la venció 3 a 1 en la fase de grupos. Una definición de infarto donde busca que la inédita presea ya asegurada para nuestro país se torne dorada.

¿Cuándo juega Chile vs México la final por el oro de Santiago 2023?

Chile enfrenta a México este viernes 3 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

¿En qué canal ver en vivo por TV el partido de la Roja Femenina por la final de los Panamericanos?

El partido de la Roja Femenina por la final de los Panamericanos será transmitido en TV abierta por las señales de TVN, Chilevisión y Canal 13, además de TNT Sports, CDO y DSports en el cable. Revisa el canal según tu operador:

¿Dónde ver vía streaming en vivo la final del Fútbol Panamericano Femenino?

Si buscas un link para ver la final del Fútbol Panamericano Femenino por streaming, podrás hacerlo en vivo online a través de las señales online de TVN, CHV y Canal 13, además de las pantallas de Estadio TNT Sports y DGO.