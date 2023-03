Bárbara Hernández es una nadadora que se ha inscrito en la historia del deporte chileno, no sólo por sus récords, sino que también por su historia de esfuerzo, constancia y perseverancia para cumplir sus sueños y objetivos.

El 8M se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en la historia deportiva de Chile hay muchas mujeres que han marcado un precedente. Una de ellas es Bárbara Hernández que ha conseguido distintos récords en la natación de aguas abiertas y aguas gélidas. La Sirena de Hielo conversó en exclusiva con RedGol Fem sobre sus últimos logros y le entregó consejos a las niñas y mujeres que quieran dedicarse al deporte o a cualquier otra actividad.

Hace dos semanas, Hernández realizó el nado más largo de la historia en la Antártica y para ella fue un sueño hecho realidad: "Fue un nado muy complejo, casi imposible, por eso estoy muy agradecida sobre todo con el trabajo del equipo y todo lo que significa poder entregarle a Chile un Record Guinness. Pero también llevar los ojos del mundo a través de esta noticia y este hito, para poder hablar del océano antartico y la protección de sus aguas y la creación de áreas marítimas protegidas, creo que eso es lo más importante, y haber estado preparada para tomar la oportunidad que la Antártica nos entregó".

Además, la histórica deportista completó su sexto océano hace algunos días en Nueva Zelanda, un nado que fue un tremendo desafío porque "fue muy difícil considerando que estábamos a tan solo una semana de haber nadado en la Antártica. Eso significó tener que estar muy segura y muy clara en particular con las condiciones que iba a nadar, y una vez más tuve que estar dispuesta a tomar la oportunidad que finalmente el océano nos quisiera entregar. En este momento estoy muy cansada, todavía me cuesta mucho tomar una perspectiva de lo que he pasado en los últimos meses".

Para Bárbara, el hecho de ser considerada con una mujer referente en esta disciplina es una "tremenda responsabilidad, un gran orgullo, pero también es algo que me tomo con mucha humildad, porque siento que tenemos la responsabilidad de poder acompañar a otros en su propio proceso de dar cuenta de la importancia de soñar en grande, pero del precio que hay que pagar por esos sueños y de la constancia y el amor que es necesario poner sobre la mesa para poder avanzar en cualquier tema o en cualquier área que decidamos avanzar".

Por último, Bárbara Hernández envió un mensaje a todas las niñas, adolescentes y mujeres que quieran dedicarse al deporte o explotar sus habilidades en otras actividades: "Yo creo que lo más importante es tener una pasión, sueño, algo que te mueva día a día y te ayude a sortear las dificultades que la vida ofrece a través de algo que te apasiones y te motive a buscar lo mejor de ti".

"Yo creo que a todas ellas les diría que le pongan un nombre a su sueño, que lo digan en voz alta, que le pierdan el miedo a la palabra fracaso y que estén dispuestas a empezar de cero como incorporar los cambios y las pérdidas y definir que es lo que significa para nosotros el término fracaso e incorporarlo a que es parte de la vida misma, como lo es la alegría y la dicha. Yo creo que es súper importante y eso nos da la sensación de que no estamos sola y que es posible avanzar aun con todos estos factores que a veces son tan adversos", cerró.