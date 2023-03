Lo de Bárbara Hernández ya es un hito tras hito. La Sirena de Hielo completó su sexto océano tras cruzar el Estrecho de Cook y se convirtió en la primera persona sudamericana en hacerlo. El Cook Strait separa las dos islas más grandes de Nueva Zelanda y debido a sus caudales extremos y cambiantes causados por las mareas y el clima frecuentemente tormentoso, es considerado entre las aguas más peligrosas del mundo.

Bárbara completó los 27 kilómetros de nados en 7 horas y 30 minutos y en sus redes sociales escribió que: "Peleé y peleé porque tenía tanto miedo que la corriente cambiara o en ser una de esas historias donde estando tan cerca de llegar todo cambia y te sacan del agua, pero la corriente me ayudaba y le pedí permiso al mar como siempre, le abracé, pero el viento y el oleaje me llegó todo el rato por la izquierda sin tregua".



"Por algo este cruce de 27km tan revueltos está en los 7 Ocean's, pero me obligué a gobernar pensamiemtos porque si esto fuese fácil ¡desconfiaría más!. Así que me entregué y persistí, confié en el equipo que me cuidaba, en Samuel y Enid, mi Ailen, ¡sos lo más!", continuó Barbie que acabó muy cansada y con frío, pero con la compañía de su equipo se fue recuperando.

El nado lo hizo muy bien acompañada de su equipo, pero también la visitaron delfines mientras lo hacía con mucho viento y agregó que "solté lo que no controlo, incluído al viento poseso y me dije: 'asume, no controlas eso y al miedo déjale transitar. Que nade'. Pero si controlas esta brazada, la que viene después de esa, controlas el propósito que en ella otorgas, controlas qué pones en tu corazón y cabeza. Pelea. Toma la más mínima oportunidad y hazla tuya porque te criaron para luchar".

"Y eso hice. Y pensé en mi familia, mis papuchos, mis abuelos, mi Lalo, mi tío, en mi IceTeam Antártica y el que me banca a diario, en mis amigas UC, en nuestro Janequeo y amigos. Confié en la preparación. Gracias y mil gracias Marcelo y mi Gabrich por bancarse mis resongos, mi Cami de paciencia eterna y en ti Martin que me hiciste entrenar la planificación aún en Antártica y creíste en mí! Jajaj mi Mely y Karen, y en USTEDES... me sé difícil e ingobernable, pero también me sé querida", cerró Bárbara.