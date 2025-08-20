Es tendencia:
Copa sudamericana

¿Será cábala? Nueva camiseta de la U debuta en revancha ante Independiente

El Romántico Viajero ocupará la indumentaria flúor y que podría ser histórica en Argentina

Por Felipe Pavez Farías

Universidad de Chile enfrenta una verdadera final por la Copa Sudamericana. Este miércoles el Romántico Viajero visita a Independiente por la clasificación a los cuartos de final del torneo. 

El Bulla sacó la primera ventaja en el partido de local en el Estadio Nacional. El tanto de Lucas Assadi deja a los dirigidos por Gustavo Álvarez con la primera chance de avanzar. 

Pero el duelo de este noche ante el Rojo contará además con una particularidad. Es que para su visita el Estadio Libertadores de América debutará una nueva camiseta y que generó repercusión entre los hinchas

Así lo informó TNT Sports, que en la previa del duelo se confirmó que utilizará la tercera equipación. Tras once años, el modelo “flúor” dirá presente frente a Independiente. Lo que podría ser cábala ya que Charles Aránguiz con dicha camiseta en 2013 marcó uno de los mejores tiro libres con la U. 

También se recuerda el triunfo por Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. Victoria que fue por 3-1 y con anotaciones de Isaac Díaz, Luciano Civelli y el “Principe” Charles. 

El tema es que también cuenta con una derrota que difícilmente se ha olvidado entre los bullangueros. Esto trata de la caída por 4-0 ante Lanús y que además contó con la expulsión de Johnny Herrera y Rodrigo Rojas. 

Según el estadístico Luis Reyes, en total fueron 12 partidos con cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Lo que deja un rendimiento del 50%. 

¿Qué canal transmite el partido de la U?

El encuentro entre Universidad de Chile de visita ante Independiente está programado para este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas. El encuentro será transmitido por streaming en Disney+. Mientras que por televisión se podrá ver en ESPN. 

