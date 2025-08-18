Universidad de Chile hizo un sorpresivo anuncio al estrenar la tercera camiseta del club. Esta será de color flúor, tonalidad que ya habían usado con polémica en el pasado y que ahora regresaría en la Copa Sudamericana.

El Romántico Viajero intenta dejar atrás el trago amargo de la derrota frente a Audax Italiano y se concentra en el choque frente a Independiente por los octavos de final de vuelta de la “otra mitad de la gloria”. Para esto, necesitan conseguir un buen resultado en Avellaneda.

La mufa de la camiseta de U. de Chile con el flúor

Si bien el rojo y el azul son colores diferentes en su tonalidad, televisivamente muchas veces no se distinguen de buena manera. En la ida en Santiago, Independiente no se hizo problemas y jugó de blanco. Como la camiseta suplente de U. de Chile es roja, en la vuelta en Avellaneda tendrían que estrenar la flúor.

Cuando en 2012 fue lanzada por primera vez la camiseta flúor, causó mucha polémica debido a que este color poco y nada tiene que ver con las tonalidades históricas del Romántico Viajero, siempre cargadas al azul, rojo y blanco. Además, marcó el fin de la era de Jorge Sampaoli y el inicio de malos resultados con Darío Franco y Marco Antonio Figueroa.

Pues bien, ahora que ante Independiente lo más probable es que estrenarán la camiseta flúor, salió a la luz un recuerdo con este color jugando Copa Sudamericana y en Argentina. Claro que esta evocación no es para nada buena.

En la Copa Sudamericana del 2013, U. de Chile visitó a Lanús en Argentina en el choque de octavos de final de ida. El Bulla vistió de flúor en aquella ocasión y el resultado fue pésimo: perdieron por 4-0 y fueron expulsados Johnny Herrera y Juan Rodrigo Rojas. De hecho, Luciano Civelli terminó al arco al no tener más cambios.

En aquella oportunidad la U formó con Johnny Herrera; Paulo Magalhaes, Albert Acevedo, Osvaldo González, José Rojas; Juan Rodrigo Rojas, Charles Aránguiz, Gustavo Lorenzetti; Patricio Rubio, Isaac Díaz y César Cortés. Ingresaron Roberto Cereceda, Rubén Farfán y Luciano Civelli. El DT era el Fantasma Figueroa En la vuelta ganaron por 1-0, pero igual quedaron eliminados por un global de 4-1.

En la Copa Sudamericana del 2013 Universidad de Chile jugó tres partidos con la camiseta flúor, venciendo a Independiente del Valle, pero perdiendo ante Real Potosí y Lanús. En este 2025, los dirigidos por Gustavo Álvarez irán nuevamente con ese color a Argentina, buscando el paso a octavos de final.

