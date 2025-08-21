Lucas Rodríguez es un periodista hincha fanático de Independiente que presenció in situ la barbarie que provocó la cancelación del partido frente a U de Chile en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El comunicador de Club del Equipo Fantasma contó con lujo de detalles todo lo que vio.

“Entré a las 9 de la noche a la garganta 2 y vi que la Pavoni baja, donde se pone la gente de Independiente, estaba ocupada de manera rara. Había un pasillo liberado y la gente se dividía en dos en la popular, que cuando no está llena los primeros escalones quedan vacíos. Me llamó la atención”, contó Luqui en CEF.

Detalló que a las 21.42 hace el gol Lucas Assadi, aunque omitió decir que en ese instante hubo una corrida de gente del Rojo para ir en dirección de los azules. “A las 21.57, (Santiago) Montiel empata el partido y a las 21.58 los chilenos empezaron a tratar de matar hinchas de Independiente (sic). Como también lo diré con la barra del Rojo que fue a cazar chilenos”, acusó Rodríguez.

“Si vos tiras inodoros, cerámicas, baldosas, pedazos de tribuna, fierros, butacas a 10, 15 metros de altura le cae uno en la cabeza y probablemente lo mate. Por suerte no tenemos que lamentar fallecidos. A las 22.10, la facción de los Dueños de Avellaneda que ocupaba la (tribuna) Santoro baja abandona los paravalanchas y sale corriendo en busca de los chilenos”, expuso el citado comunicador.

Agregó que “al mismo tiempo ‘Somos Nosotros’, otra facción, hace lo mismo tratando de ir a buscar a los chilenos. A las 22.12 la Pavoni queda vacía. Muchos hinchas trataron de abandonar la tribuna. Otros esperaban para irse” dijo Lucas Rodríguez. Todavía se jugaba la primera parte. Los jugadores algo percibieron en la cancha.

“Eran las 22.17. Termina el primer tiempo y acá empieza lo peor de la noche hasta el ingreso de la barra de Independiente a Universidad de Chile”, contó Luqui, que curiosamente ahí no tuvo tantos detalles para describir con precisión. Pero los terribles videos que circulan hablan por sí solos.

Varios jugadores en una misión imposible: frenar la violencia extrema que se vivió en el estadio Libertadores de América. (Javier Vergara/Photosport).

Periodista hincha de Independiente apunta a la de U de Chile por la barbarie: “Arrojaban pis y caca”

Lucas Rodríguez, periodista e hincha de Independiente, cree que la gente de U de Chile tuvo responsabilidad en la barbarie que canceló el partido. “Diré algo muy asqueroso, arrojaban pis y caca”, manifestó el reportero de CEF sobre la conducta de algunos fanáticos azules.

“La gente de Independiente pagó 25 mil pesos para estar en esa tribuna y volverse bañado en mierda a su casa. Se tienen que hacer responsables todos los del operativo policial”, lanzó Luqui, que por fin le pegó a los uniformados por su pasividad e indolencia.

Y tuvo más. “Son todos potenciales delincuentes los barras. Todos. La policía bonaerense debería explicar por qué los hinchas entran todo y la mamá de un chico no puede entrar con un paraguas”, cerró con mucha molestia, pena, rabia y frustración, según declaró.

