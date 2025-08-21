El escándalo de Avellaneda en el partido entre Independiente y Universidad de Chile dio la vuelta al mundo. Al punto que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lamentó lo sucedido.

Una de las personas que estaba en la barra visitante fue la influencer Francisca Órdenes, que constantemente ha estado trabajando con la U. de Chile haciendo promociones.

Media hora después de que saliera del estadio, hizo un live en su Instagram en el que tiene 418 mil seguidores. “Nunca hago esto, pero sé que están preocupados. La verdad yo estoy bien, lo que más me da pena es que confirmen muerte de hinchas de la U”, señaló en principio, aunque con el pasar de las horas se supo que afortunadamente no hubo fallecidos.

“Lo que más quiero dejar en claro como influencer, o como hincha de la U de Chile, es la nula seguridad que sentimos de parte de la policía acá”, manifestó sobre el actuar en Avellaneda.

La influencer de la U estuvo en el estadio de Avellaneda

El infierno de los hinchas de la “U”

La influencer luego dijo que “eso fue desde que llegamos al estadio. Luego nos soltaron a los hinchas de la U, cuando aún no suspendían el partido, y decidieron sacarnos del estadio. Los policías no estaban interesados en absoluto en nuestra seguridad”.

“Desde mi experiencia digo que no hubo resguardo policial en Avellaneda. Nos regalaron a los hinchas de la U, es una pena. No sentí seguridad cuando vine a ver un deporte tan lindo como el fútbol”, explicó.

Aún en shock “porque tengo los nervios de punta” siguió su relato. “Estoy bien, porque salí corriendo y ahí me encontré con dos hinchas más de la U. Nos esperaban los hinchas de Independiente en la esquina y los policías nos hicieron caminar por la calle, pensando que estábamos seguros. Eso viví hace 40 minutos”, aclaró.

“Vi un taxi cuando me tiraban piedras y mi primo me protegió. Corrí agachada, en el taxi habían tres chilenos y ellos amablemente me dijeron entra y vámonos, junto a mi primo. Iba agachada porque nos seguían tirando piedras. Solamente decir que sentí una inseguridad tremenda”, manifestó Francisca.

Finalmente estableció que “en Chile no pasó nada con los hinchas de Independiente. Yo fui a la barra, vi niños, bebés. Hay hinchas heridos”.