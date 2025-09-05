Contra todo pronóstico y de manera rápida, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol confirmó la descalificación de Independiente de la Copa Sudamericana, tras la barbarie de Avellaneda donde atacaron a hinchas de Universidad de Chile.

No sólo eso. según lo que comunicó el organismo, el cuadro argentino deberá jugar los próximos siete juegos internacionales de local, y otros siete de visita, sin sus hinchas, además del pago de dos millonarias multas que suman US$250 mil dólares.

Un golpe fuerte al orgullo de Independiente, quien tras su virulenta reacción en sus redes sociales, decidió tomar drásticas medidas en busca de obtener justicia y reducir los castigos que les impuso Conmebol, según dio a conocer la cadena TyC Sports.

ver también Conmebol toma decisión y Universidad de Chile clasifica a los cuartos de final de la Sudamericana

La decisión de Independiente tras fuerte castigo de Conmebol

La información señala que la dirigencia que preside Néstor Grindetti decidió apelar al fallo ante el ente rector del fútbol sudamericano, sin descartarse como una última opción acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza.

Sin embargo, el medio argentino advierte que Independiente “no apelará lo deportivo“, es decir, acatarán la descalificación de Copa Sudamericana. Lo que sí harán es “reducir las otras sanciones sobre la presencia de público en partidos y las multas económicas“.

Para lo anterior, Grindetti se reunirá de manera urgente este viernes tanto con la dirigencia del club como con sus abogados en busca de definir los pasos a seguir en una teleserie que, “dentro” de la cancha, tuvo una sentencia definitiva.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El detalle de la sanción para el cuadro argentino

Según el dictamen CS.O-123-25 de la Unidad Disciplinaria de Conmebol, se resolvió:

1°. IMPONER al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE, por la infracción a los artículos 8.1, 8.2, 12.1 literales a), b) y d), 12.2 literales a), b), i), y j) del Código Disciplinario de la CONMEBOL; al artículo 22 literales a) y g) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL 2025 y al artículo 5.1.11 del Manual de clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025, las siguientes sanciones:

1.1. DESCALIFICAR al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones.

Publicidad

Publicidad

1.2. OBLIGACIÓN de jugar a PUERTA CERRADA sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones CONMEBOL.

1.3. OBLIGACIÓN de jugar sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de visitante, en competiciones CONMEBOL, sin aficionados del CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE.

1.4. MULTA de USD 150.000 (CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES).El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

Publicidad

Publicidad

2º. IMPONER al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE una MULTA de USD 100.000 (CIEN MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.