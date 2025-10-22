Sólo el hecho de no hacer el gol con el que Flamengo derrotó a Racing Club por 1-0 en la semifinal ida de Copa Libertadores, impidió que el volante chileno Erick Pulgar se consagrara como la máxima figura del encuentro que se jugó en Maracaná.

Es que para ser el segundo encuentro que juega con el cuadro carioca tras más de tres meses de la fractura que sufrió en el Mundial de Clubes, el antofagastino entregó una actuación colosal, que fue destacada por los hinchas locales y más de algún compatriota futbolero que siguió el lance.

ver también Erick Pulgar clave en agónica victoria de Flamengo ante Racing por Copa Libertadores

Hinchas de Flamengo a los pies de Erick Pulgar

Si bien los principales medios de comunicación de Brasil no eligieron al antofagastino como el jugador más destacado, pues su lugar lo tomó el colombiano Jorge Carrascal, no fueron pocos los elogios que recibió por su desempeño.

Desde calificativos como “absurdo” y “relojito” hasta más de algún insultó en portugués, era cosa de revisar las redes sociales para ver los comentarios de los fanáticos de Flamengo para Erick Pulgar. Más de alguno lo calificó como “el mejor refuerzo” para esta instancia de Copa Libertadores.

Cabe señalar que no sólo fue el segundo encuentro que el nacional disputó como titular en su vuelta a las canchas con el elenco rubronegro, fue el primero a nivel continental después de cinco meses tras las lesiones que sufrió. Estuvo a la altura de las circunstancias.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega la revancha?

El partido de vuelta por la semifinal de Copa Libertadores 2025 entre el Flamengo de Erick Pulgar y Racing Club se definirá el próximo miércoles 29 de octubre desde las 21:30 horas en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, en la localidad trasandina de Avellaneda.

Publicidad