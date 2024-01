No hay plazo que no se cumpla. La fecha que parecía bastante lejana hace algunas semanas finalmente llegó en Colo Colo. Hoy lunes 8 de enero comienza la pretemporada alba 2024, donde lamentablemente, no habrá ninguna cara nueva en el Monumental.

Claro, hablamos de jugadores, porque el Cacique por fin pudo dar hace algunos días con Jorge Almirón para el puesto de DT. El argentino de 52 años viene de dirigir a Boca Juniors en el 2023 y tendrá la responsabilidad de reemplazar a Gustavo Quinteros en el cargo.

Pero volviendo al plantel, lo cierto es que la dirigencia regaló tiempo valioso en la búsqueda de refuerzos, siendo incapaz de cerrar un solo nombre en el presente mercado. Al contrario, en los pasillos del Monumental se preparan más despedidas que otra cosa.

Una de ellas es la de Brayan Cortés. El portero titular del Cacique en los últimos años tiene una oferta formal de Vélez Sarsfield y está con deseos de aceptarla. Para el iquiqueño la operación se hará, ya sea por el dinero que ofrezca el Fortín o pagando su cláusula de salida.

Esta situación obliga a tener que elegir un nuevo guardameta para por lo menos este inicio de año. Opciones hay varias y sin ir más lejos en el Cacique hay tres que ya comienzan a pelearse los guantes: Fernando de Paul, Omar Carabalí y Martín Ballesteros.

¿Quién corre con ventaja en el arco de Colo Colo?

De estas tres opciones, tal vez quien tiene más chances de comenzar atajando es Fernando de Paul. El Tuto jugó varios partidos en el 2023 gracias a la rotación que impuso Gustavo Quinteros, atajando en 20 oportunidades con 21 goles en contra y cinco partidos imbatido.

Más atrás en la lista aparece Omar Carabalí, quien en la temporada pasada defendió a préstamo el arco de Unión La Calera. El nacido en Ecuador jugó en el arco cementero 26 partidos con 33 goles recibidos y seis encuentros imbatido.

Como tercera opción y con 21 años en el cuerpo aparece Martín Ballesteros. El joven portero llegó al Cacique tras dejar Universidad Católica y tuvo su primer partido con el primer equipo enfrentando nada más ni nada menos que a River Plate en un amistoso. Dejó buenas sensaciones y aparece como una más que interesante opción para el futuro.

Por último y ya más en el terreno de los juveniles está Eduardo Villanueva. Con 19 años el meta todavía no debuta profesionalmente, pero su buen trabajo en el equipo de proyección lo han hecho ganarse varias citaciones en el plantel profesional, algo que debería repetirse en el 2024.

¿Y la opción de contratar un nuevo arquero?

Más allá de algunos rumores, como el nombre del argentino Nahuel Losada, lo cierto es que todavía en el Cacique no se analiza el mercado pensando en un reemplazo para Cortés. Se espera que ya con Almirón 100% en el puesto se comience a estudiar en serio los puestos a reforzar en el plantel, algo que podría tomar todavía varios días más.

