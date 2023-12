Omar Carabalí es uno de los muchos jugadores que debe volver a Colo Colo tras estar a préstamo durante el 2023. El portero cumplió una buen faena en Unión La Calera, siendo una pieza importante en la clasificación a la Copa Sudamericana 2024.

Sin lugar en el Cacique con el arribo de Fernando de Paul al equipo, el ecuatoriano nacionalizado chileno salió del Monumental a buscar esa continuidad que, con 26 años en el cuerpo, todavía no encontraba bajo los tres palos.

Afortunadamente Carabalí agarró los guantes de titular en el conjunto cementero. Jugó 26 partidos en este 2023, recibiendo 33 goles y entregando en seis ocasiones su arco en cero. En total, sumó 2.340 minutos de acción.

Para agradecer la oportunidad, el portero publicó un sentido mensaje en su Instagram para despedirse: “¡Gracias! Unión La Calera por este maravilloso año que pasamos juntos, logramos conseguir el objetivo que era devolver a calerita a copas internacionales!!”.

“Hoy día me despido de esta maravillosa institución, gracias por el cariño demostrado durante este corto pero intenso año, me llevo el amor que me entregaron este tiempo y creo que fue recíproco. Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar más temprano que tarde”, agregó.

¿Será un hasta luego del formado en Colo Colo?

Pese a que debe volver al Monumental pensando en el 2024, lo cierto es que Omar Carabalí tiene poco espacio en el plantel albo. Brayan Cortés es el titular y Fernando de Paul se consolidó como un suplente confiable. Además, de atrás viene Martín Ballesteros mostrando cosas interesantes.

Esta panorama pone a Carabalí obviamente en la órbita de algún nuevo préstamo. La Calera podría estar interesa, sobre todo considerando que en el Monumental tiene a Erick Wiemberg en una situación similar.

El defensor termina su préstamo con el Cacique y debe volver al cuadro cementero. Colo Colo tiene que negociar para que se quede pensando en el 2024, por lo que bien el portero podría servir como una moneda de cambio para llegar a un acuerdo.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique tiene por delante su último partido del año, enfrentando a Magallanes por la final de la Copa Chile 2023. Este encuentro se disputará en el Tierra de Campeones de Iquique.

