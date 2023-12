Martín Ballesteros llegó a Colo Colo a principios de 2023, aunque tuvo su gran debut recién en noviembre cuando enfrentó a River Plate en un amistoso. El joven portero de los albos, que tuvo una destacada actuación ante el Millonario, ahora comentó cómo fue su arribo al Estadio Monumental.

Ballesteros vestía los colores de Universidad Católica hasta 2022, pero sorpresivamente se incorporó al Cacique al año siguiente. En diálogo con D Sports, el golero contó que se iba del país cuando recibió el llamado de un viejo conocido: el preparador de arqueros de los albos.

“Yo estaba buscando oportunidades, viendo qué podía hacer. Me iba ir a estudiar a Estados Unidos y en ese proceso tuve que rescindir mi contrato con Universidad Católica. Ahí apareció Jorge Martínez, el preparador de arqueros, quien supo, y me llamaron para ir a Colo Colo”, contó.

Martínez lo conocía desde la UC y lo llamó para el Cacique, que ya tenía a Brayan Cortés y Fernando de Paul. Ballesteros, de 1.95 metros de altura, defendió el arco de la categoría Proyección durante 2023. Ahora, el próximo entrenador de Colo Colo deberá definir si quiere contar con él y si por fin tiene su debut oficial.

La salida de Ballesteros de Universidad Católica

Universidad Católica dejó partir a Martín Ballesteros ante la imposibilidad de encontrarle un préstamo, según lo que explicó hace unos meses Tati Buljubasich, gerente deportivo del equipo. Justo después de eso apareció la oportunidad de irse a Colo Colo, la que el joven portero tomó.

“Como no tendría mucha participación, decidimos un préstamo, que no surgió. Hubo una propuesta del representante de solicitar la libertad de acción y la dimos. No renunciamos a los derechos de formación, pero sí le dimos la posibilidad de buscar otro club porque no era justo bloquearlo”, contó.

Ballesteros firmó por Colo Colo en febrero y, como juvenil, participó en la Proyección. No tuvo su oportunidad en el primer equipo hasta casi fin de año: con Brayan Cortés y Fernando de Paul nominados a la selección chilena, el joven golero atajó en el amistoso del 15 de noviembre ante River Plate.

“Con el grupo de arqueros hacemos un muy buen trabajo. Hay un tremendo proyecto que está haciendo el profe y por eso están nuestros dos porteros en la selección. Contento, gracias a Dios se me dio venir acá, al club más grande de Chile por lejos. Estoy muy contento de estar acá”, dijo emocionado tras debutar.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo tendrá su primer partido oficial el 11 de febrero de 2024, cuando enfrente a Huachipato por la Supercopa. Sin embargo, antes tendrá actividad en forma de amistosos internacionales. Para su pretemporada, que comenzará el 8 de enero, viajará a Uruguay y participará en la Serie Río de La Plata.

