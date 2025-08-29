Si a principios de año le decíamos al hincha de Colo Colo que para el Superclásico de nuestro fútbol ante Universidad de Chile, iban a quedar en el banco de suplentes jugadores que le costaron al club casi US$4 millones de dólares, nos decían que estábamos locos.

Más aún con el cartel que llegaban al Cacique estas figuras. Hablamos del volante Claudio Aquino, el mejor del torneo argentino en 2024, y del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, el futbolista más caro en la historia centenaria del club.

Y por si fuera poco, ambos contaban con el visto bueno y confianza del técnico Jorge Almirón. Sin embargo, mucha agua pasó bajo el puente en Colo Colo y a 48 años del Superclásico 198, ya se puede confirmar que US$4 millones de dólares estarán en la suplencia.

US$4 millones de dólares a la banca en Colo Colo

Es que para entender esta situación, hay que revisar las inversiones que hizo Blanco y Negro a comienzos de 2025. En el caso de Aquino, si bien no pagaron por su pase a Vélez Sarsfield, le hicieron contrato por dos temporadas, con un salario anual de US$1 millónde la moneda estadounidense.

Más grave fue lo que hizo Colo Colo con Salomón Rodríguez, por quien pagaron a Godoy Cruz de Mendoza cerca de US$1.2 millones de dólares por el 50 por ciento de su pase, y en caso de cumplir con cierta cantidad de juegos en cancha, el club deberá desembolsar la misma cifra por la otra mitad de su ficha. Y sin contar su sueldo.

Si sumamos los valores en conjunto, nos dan como inversión del Cacique un total de US$4.2 millones por ambos jugadores, que pasaron de refuerzos a ser suplentes en un Superclásico. Todo por la decisión de los técnicos interinos Hugo González y Luis Pérez.

¿Cuál sería la formación para el Superclásico?

Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Arturo Vidal en mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en delantera.

¿Cuándo se juega este duelo?

El Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

