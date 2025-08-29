Colo Colo enfrenta horas de definición. Es que además de estar preocupados por el Superclásico 198 ante Universidad de Chile, también tienen un ojo puesto en el mercado de fichajes.

Así se refleja en el caso de Alan Saldivia. El central charrúa tiene un ofrecimiento de Vasco Da Gama y todo apunta a que partirá antes del Superclásico. Pero en TNT Sports revelaron que no sería la única baja de los albos.

ver también “De clase mundial”: los tremendos elogios de Gustavo Álvarez a Lucas Cepeda previo al Superclásico

Dani Arrieta adelantó que Lucas Cepeda podría ser el otro ausente en Colo Colo en la recta final de la Liga de Primera. “A mí lo que me dicen es que puede llegar una oferta desde España. El anuncio de palabra lo realizó la agencia de representación del jugador”, detalló en el programa Pelota Parada.

Tras ello, el reportero indicó que las próximas horas serán claves para la salida del ex Santiago Wanderers. “El 1 de septiembre cierra el libro de pases en España. Podría resolverse a contra tiempo. Ahora sí hay algo más formal que en otras ocasiones”, adelantó.

¿Cuándo cuesta la cláusula de Lucas Cepeda?

El monto a discutir ahora es cuánto se pagará por Lucas Cepeda. En un principio se habló de una cláusula de cuatro millones de dólares. Pero Dani Arrieta recalcó que ahora dicho monto se elevó. “Me dicen que si presentan una oferta por cerca de cinco millones de dólares, lo dejan partir”, detalló.

Lucas Cepeda podría emigrar en los próximos días a Europa. Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Incluso hizo la comparación con el caso de Alan Saldivia. Por lo que entregó un alivio a los hinchas albos de cara al Superclásico.

“A mí lo que me dicen es que Saldivia la oferta es formal. Mientras que a Cepeda solo es la palabra, por lo que se espera que juegue ante la U”, sentenció.