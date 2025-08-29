Este fin de semana el fútbol chileno será testigo de la versión 198 del Superclásico. Colo Colo recibe a la U de Chile en un partido que puede valer oro para cada uno y que promete 90 minutos inolvidables.

En la previa del encuentro, Gustavo Álvarez conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que será el choque con el Cacique. Pero lo que nadie esperaba eran sus palabras a una de las figuras del archirrival: Lucas Cepeda.

El técnico del elenco estudiantil le dedico tremendos elogios al extremo del Eterno Campeón. De hecho, aseguró que es un jugador de “clase mundial” y como uno de los mejores de nuestro país en la actualidad.

Gustavo Álvarez alaba a Lucas Cepeda previo al Superclásico

En la U saben que visitarán a un Colo Colo herido y que tiene hombres peligrosos si están encendidos. Gustavo Álvarez adelantó el Superclásico y cómo se prepara un duelo de estas características.

Lucas Cepeda se ganó los elogios de Gustavo Álvarez en la previa del Superclásico. Foto: Photosport.

“Los clásicos tiene un contenido emocional extra, entonces ese contenido emocional a mi criterio neutraliza el momento de los equipos y la historia, entonces se empareja todo”, aseguró el estratega del Bulla.

Pero tras ello, Gustavo Álvarez sorprendió al dedicarle tremendos elogios a Lucas Cepeda. “Es de los mejores jugadores chilenos del momento. Para mí, tiene una proyección de futbolista de élite, de clase mundial“.

Eso no fue todo, ya que el técnico de la U reconoció no saber mayores detalles, pero tiene una muy buena impresión del extremo. “No lo conozco en persona, pero me parece que es muy centrado“.

Finalmente, el DT explicó lo que planteará en la cancha del Estadio Monumental. “Del partido rescato características individuales y rendimientos. Será otro sistema, pero la actualidad de los jugadores disponibles“.

Quedará esperar para ver cómo el técnico piensa frenar al extremo. El duelo con Fabián Hormazábal será más que interesante, ya que pondrá cara a cara a dos de los jugadores más importantes del último tiempo en el fútbol chileno.

Gustavo Álvarez llena de elogios a un Lucas Cepeda al que necesita anular a toda costa. La U quiere llevarse los tres puntos ante Colo Colo en un Superclásico que ya se vive con todo.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda esta temporada?

Previo al Superclásico, Lucas Cepeda ha logrado disputar un total de 28 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 5 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 2.504 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Lucas Cepeda y Gustavo Álvarez afinan los últimos detalles para verse las caras en el Superclásico. Colo Colo recibe a la U este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.