Colo Colo busca dar vuelta la página de cara a la recta final de la Liga de Primera, y este viernes tendrá que ponerse al día ante Deportes Iquique luego de caer ante U de Chile en la Supercopa.

Si bien el debut de Fernando Ortiz fue complicado ante los azules, para más remate tuvo que lidiar con dos lesiones: Javier Correa y Jonathan Villagra, siendo este último la de mayor impacto.

El exjugador de Unión Española tuvo que salir de urgencia en el primer tiempo del duelo en Santa Laura porque sufrió un TEC (traumatismo encénfalo craneano), lo que justificó su salida de inmediato.

Colo Colo respira: Sufrió un TEC y avisa que está OK ante Iquique

El defensa de Colo Colo sufrió un fuerte golpe en su cabeza en la Supercopa, donde terminó con un TEC, por lo que el cuerpo médico indicó que como mínimo tuvo que estar 48 horas de reposo absoluto y sin practicar actividad física.

Ya a más de dos semanas del hecho, el propio Jonathan Villagra reconoce el duro momento por el que pasó durante el duelo ante U de Chile en Santa Laura.

“Con respecto al golpe del partido, la verdad es que no me lo esperaba. Tuve que salir, obviamente, por las circunstancias que traía el golpe, me sentía mal. Fui a ver a un médico y ya se descartó algo más grave“, comentó en conferencia de prensa.

Por eso, tras el TEC, Villagra le avisa tanto a Fernando Ortiz como a Colo Colo que está OK para volver a jugar, y justo ante Deportes Iquique en el partido pendiente de la Liga de Primera.

“Hoy en día ya estoy bien. Cumplí con el reposo, que eran 48 horas, y ya estoy apto para participar el fin de semana“, selló el jugador a los medios.

El próximo partido del Cacique en la Liga de Primera

El próximo partido de Colo Coloserá ante Deportes Iquique, el viernes 26 de septiembre a las 19:00 hrs en el Estadio Monumental con un aforo de 32 mil espectadores, válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025.