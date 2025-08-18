Colo Colo pasa por un delicado momento, con el futuro de su entrenador en el aire. En la próxima fecha enfrentarán a Palestino, partido que ya tiene su programación confirmada.

La fea derrota de los Albos ante Universidad Católica fue la gota que rebalsó el vaso en el Estadio Monumental. El 4-1 de los Cruzados terminó de agotar la paciencia de los hinchas, quienes se hicieron sentir pidiendo la salida de Jorge Almirón de Macul.

La programación de Colo Colo vs Palestino

Colo Colo vive una semana complicada, en la cual debe terminar de sellar la salida de Jorge Almirón y ver quién seguirá al mando del club. Lo más probable es que Héctor Tapia asuma de forma interina y la dirigencia decidirá si es hasta fin de año o si traen a un nuevo DT antes.

Mientras todo eso sucede en el Estadio Monumental, la pelotita de la Liga de Primera sigue rodando. Casi sin opciones de ser campeones, los Albos ahora se enfocan en conseguir como premio de consuelo la clasificación a alguna copa internacional en el 2026.

Con ese objetivo en mente, el choque frente a Palestino será fundamental para intentar retomar el rumbo en el accidentado 2025. Este encuentro se jugará en el Estadio Municipal de La Cisterna y la ANFP ya oficializó su programación.

El duelo entre Colo Colo y Palestino se jugará el viernes 22 de agosto a las 15:00 horas. Una programación rara para un club de la envergadura de los Albos, en horario laboral de semana, pero en el cual el Tino-Tino acostumbra a jugar. Será un duelo clave para ir a copas internacionales.

Almirón vivió su último duelo como DT de Colo Colo ante la UC. Imagen: Photosport

Los Albos ahora tendrán que definir quién estará en la banca en La Cisterna. A falta de los últimos detalles, la salida de Jorge Almirón es un hecho, solo resta que limen diferencias en el directorio de Blanco y Negro y se selle el acuerdo para decirle adiós al entrenador que los sacó campeones en el 2024.