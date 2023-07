Peluca Falcón no quedó totalmente conforme pese a la goleada de Colo Colo sobre Unión La Calera. Los albos vencieron por 6-1, pero el defensor uruguayo tuvo algo de incidencia en el descuento de los Cementeros. “Ligamos mal en el gol de ellos. Me tocó en el pie y se fue al otro palo”, describió el zaguero en una conversación con TNT Sports.

“Creo que nos destapamos. Llegaron los goles en un partido decisivo, que era de vida o muerte, como todos los partidos acá en Colo Colo, pero era eliminatorio. Nos da una alegría que necesitábamos”, agregó Maximiliano Falcón, quien formó una dupla en la zaga junto a su compatriota Alan Saldivia.

Por cierto, también valoró el cambio de esquema, algo que también hizo Carlos Palacios. El 4-3-3 que presentó Gustavo Quinteros en la Copa Chile tuvo una positiva recepción en el plantel, que venía golpeado tras la eliminación de la Copa Libertadores.

“Aparte de Carlos (Palacios) y Jordhy (Thompson), que entró y jugó muy bien, Opazo y Bouzat tienen despliegue para hacer el dos contra uno por afuera. O ayudarlos a que se metan hacia adentro. Llegamos por varios lados. Lo importante fue que pudimos hacer los goles. Eso nos faltaba”, resumió el ex marcador de Rentistas.

Peluca Falcón siembra dudas por una posible oferta para dejar Colo Colo: “Mi agente debe tener algo, pero no me ha dicho nada”

Hubo más temas luego de la paliza que Colo Colo le propinó a Unión La Calera por los cuartos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile. Uno fue la posible salida de Maximiliano Falcón en el presente mercado de pases.

¿Se dará? “He leído lo mismo que ustedes. Mi representante creo que debe tener algo por ahí, pero concretamente no me ha dicho nada, obviamente. Quiere que me concentre en el club, lo que he tratado de hacer”, afirmó en alusión a lo pretendido por Gerardo Arias, agente del Peluca.

“Más allá de los partidos que tuve, dos o tres en Copa que no estuve a mi nivel, quería volver a estarlo. Y últimamente hice muy buenos partidos, lo importante es eso. Corregir errores siempre, ser autocrítico. Con humildad se mejora”, sentenció el “37”. ¿Y ahora?